La Canzone Segreta, "100mila euro per un'ora". Belen Rodriguez fa crollare la Rai, si muove la Lega: scandalo senza precedenti a Viale Mazzini?

28 aprile 2021 a

a

a

Un grosso caso in Rai. Tutto ruota attorno a Belen Rodriguez, ospite recentemente al programma del venerdì sera in onda su Rai 1, La Canzone Segreta. Nei giorni scorsi si era vociferato circa un compenso-monstre offerto da Viale Mazzini per una singola ospitata. Bene, ora emergono le cifre: secondo quanto riportato dal Giornale, Belen avrebbe incassato ben 100mila euro per poco più di un'ora di presenza. Una cifra che, se fosse confermata, potrebbe creare grossi problemi a Viale Mazzini. Tanto che i parlamentari della Lega hanno già chiesto in commissione di Vigilanza Rai di fare chiarezza al più presto.

"Datemi un attimo". Le lacrime di Belen Rodriguez a Canzone segreta: non riesce ad andare avanti, crolla e piange sul palco

I primi rumors sul cachet fuori mercato erano arrivati dal settimanale Oggi. Ora, indiscrezioni più corpose, la cifra insomma. E come detto si è mosso il Carroccio. "Abbiamo presentato un'interrogazione perché secondo varie fonti di stampa - si legge nella nota ufficiale firmata dai parlamentari leghisti - la soubrette avrebbe percepito circa centomila euro per partecipare alla puntata del 9 aprile 2021 de La Canzone segreta in onda su Rai 1".

"Queste foto dalle Maldive". Belen Rodriguez sommersa da odio e insulti: ma qualcosa non torna

Quei 100mila euro infatti sono una cifra del tutto fuori mercato, soprattutto in un momento di vacche magrissime come questo, come l'Italia al tempo della pandemia. Una cifra che, se confermata, sarebbe un clamoroso schiaffo agli italiani: i soldi della Rai, infatti, sono in gran parte pubblici. "Se confermato, si tratterebbe di una remunerazione assolutamente fuori mercato - hanno spiegato ancora i parlamentari della Lega - in un momento così delicato per il Paese, sarebbe davvero uno schiaffo a tante famiglie, lavoratori, commercianti e imprenditori piegati dalla pandemia e dalla crisi economica". Nulla da dire su Belen, ovviamente. Nel mirino c'è Viale Mazzini. Curioso, infine, il fatto che sarebbe stata strapagato uno dei volti noti della concorrenza: Belen, infatti, è di casa a Mediaset.

"Non si può cancellare". Belen Rodriguez, parole pesantissime: Antonino che dice?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.