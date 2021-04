L'Aria che tira, Maurizio Gasparri massacra Massimo Galli: "Parla da un anno, io rispondo al telefono". Il gesto clamoroso

29 aprile 2021 a

Si è parlato di Covid e vaccini nella puntata de L'Aria che tira andata in onda questa mattina, giovedì 29 aprile, su La7. Tra gli ospiti, inevitabilmente, il direttore dell'ospedale Sacco di Milano Massimo Galli. Ma anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Proprio quest'ultimo ha deciso di rispondere a una telefonata nel bel mezzo della trasmissione, mentre Galli parlava. "Gasparri è al telefono o vuole intervenire?", ha detto allora la conduttrice, Myrta Merlino.

Immediata la risposta dell'azzurro: "Il professore Galli lo stiamo sentendo da un anno, quindi stavo rispondendo a una telefonata". Poi, parlando delle polemiche su AstraZeneca, ha detto: "Io ho fatto il vaccino AstraZeneca, ho anche il certificato". E ancora: "Sono per una voce unica della medicina e della scienza, l’ho chiesto a Draghi più volte, perché noi siamo bombardati da decisioni e letture di varia natura. Dovrebbe esserci una voce unica per evitare il disorientamento dei cittadini, che da un anno ricevono durante la giornata messaggi diversi e questo non aiuta secondo me", ha aggiunto Gasparri, lanciando frecciatine ai virologi che da un anno sono in tv.

Il senatore, infine, ha spiegato anche il suo voto per la sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza: "Non ho votato contro la mozione di sfiducia a Speranza perché la gestione di Speranza quest’anno è stata inadeguata e insufficiente" La mozione, che è stata bocciata da 221 senatori, era stata presentata dal partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia .

