Beppe Grillo, coincidenza sconvolgente: cosa pubblicava sul blog il giorno del presunto stupro del figlio Ciro

Un dettaglio che ad oggi fa parecchio discutere: il giorno del presunto stupro da parte di Ciro Grillo, il Blog delle Stelle apriva con l'approvazione della legge contro la violenza sulle donne. "Con la nuova legge sul codice rosso lo stato si schiera con le vittime. Ad ogni costo", era il titolo apparso il 17 luglio 2019. Una data difficile da dimenticare visto che per quella notte il figlio di Beppe Grillo è indagato. Oltre all'accusa di stupro, i quattro ragazzi (Ciro e tre amici) avrebbero commesso revenge porn, ossia la diffusione di materiale pornografico. Lo stesso reato contro cui si scagliava il blog del Movimento 5 Stelle.

L'articolo a firma di Elvira Evangelista sembra stridere col il video pubblicato pochi giorni fa da Beppe Grillo in difesa del figlio. Il garante a Cinque Stelle allontanava l'ipotesi dello stupro, perché la presunta vittima ha denunciato solo otto giorni dopo. Quanto basta per far pensare che il blog e il filmato non provengano dalla stessa forza politica. E invece non è così: "Nasce finalmente il reato di revenge porn - scriveva la senatrice grillina - una battaglia che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo condotto con impegno e passione in questo primo anno di governo: basta impunità per chi rovina la vita di una persona lanciando nel fango del web sue immagini intime!".

Il presunto stupro si è consumato a Porto Cervo, dove Grillo possiede una casa estiva. La senatrice dovrebbe saperlo bene visto che è di Nuoro. Eppure in questi giorni sul suo profilo social è calato il silenzio. Diversa reazione invece quella della deputata grillina, Federica Daga, a sua volta vittima di violenza in passato: "Quasi non riesco a commentare ciò che ha detto. Ho avuto una relazione con una persona violenta per un breve periodo e per elaborare quanto era successo ci ho messo sei mesi, poi ho denunciato".

