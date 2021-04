Emanuele Filiberto, dopo Amici si è montato la testa: "Vuole farlo davvero", un folle progetto televisivo

29 aprile 2021 a

a

a

Emanuele Filiberto ha svelato uno dei suoi prossimi progetti: una sorta di The Crown all'italiana dedicata alla dinastia dei Savoia, ideata proprio dal principe. In particolare sarebbe una nuova produzione completamente incentrata sulla vita della nonna Maria José, l’ultima regina d’Italia prima dell’esilio. "Sto ideando una serie Tv in stile The Crown che racconterà la vita straordinaria di mia nonna Maria José, l’ultima regina d’Italia. Sarà una serie di circa otto puntate a stagione“, ha detto in una intervista a Gente.

"Le mie competenze?". Crollo di Emanuele Filiberto, amara confessione: perché la De Filippi lo ha chiamato

Un progetto che, a detta del principe, ha preso il via insieme all’amica Yi Zhou, regista e produttrice cinese: “Ci siamo accorti che oggi sono le vite delle regine a conquistare il pubblico, soprattutto i giovani, che vogliono imparare la storia partendo dalle storie: e quella di mia nonna, come quella di Elisabetta II, merita di essere raccontata. Attraverso di lei avremo anche la possibilità di raccontare le altre due sovrane d’Italia, che nonna ha conosciuto: Margherita ed Elena", ha spiegato.

"Proprio sotto i suoi occhi". Stefano De Martino, la "vendetta" servita alla Celentano: il gesto provocatorio nei corridoi | Guarda .

Emanuele Filiberto, che è anche giudice ad Amici di Maria De Filippi, è entrato più dettagliatamente nel progetto: "Ci sarà la sua infanzia alla corte belga, i suoi studi a Firenze, l’incontro con il principe Umberto, suo futuro marito. E poi gli orrori della guerra, il suo antifascismo e il suo aiuto alle brigate partigiane. L’esilio, i viaggi intorno al mondo e i grandi incontri, da Mao a Castro, da Jean Cocteau a Salvador Dalì“. C'è chi però sottolinea che la dinastia dei Savoia ha meno fascino di quella rappresentata da Elisabetta II e la sua famiglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.