Domenica In, Giovanna Botteri e la Cina libera dal Covid. Cosa si lascia sfuggire, lo sconcerto dei telespettatori: "Com'è possibile?"

02 maggio 2021 a

a

a

Come da tradizione a Domenica in su Rai 1 Mara Venier dedica la prima parte al Covid, con in studio il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e in collegamento da Pechino la corrispondente Rai Giovanna Botteri. E i telespettatori sui social sembrano subito prendere di mira la giornalista, in tempo reale: "La vera notizia di oggi è che la Botteri è tornata a Pechino dopo esser stata per mesi in Italia da corrispondente estera", scrive perfidamente qualcuno. Un altro utente, andando a toccare un tema che in passato ha creato non poche polemiche (con Michelle Hunziker e Striscia la notizia accusate addirittura di body shaming) le fa i complimenti per "la tinta dei capelli comprata su Wish". Quisquilie, perché il confronto tra la Botteri e Sileri sul caso focolaio indiano è serissimo.

"Draghi ha letto questo studio?". Lockdown e numero di morti, l'affondo di Paolo Becchi: "La verità che ci stanno nascondendo"





"In Cina quello che sta accadendo in India fa una paura terribile - sottolinea - ecco perché qua sono stati chiusi tutti i voli, non solo quelli diretti perché come lei sa - spiega rivolgendosi a Sileri - si può arrivare anche tramite scalo in un Paese terzo". Sileri annuisce, ma nel governo sembra ancora prevalere la linea attendista, proprio come accadde a febbraio 2020 con i voli dalla Cina. Sappiamo tutti, purtroppo, come andò a finire.

"Cosa è successo davvero". Missione a Wuhan, le origini del Covid: da Giletti lo scoop che inchioda la Cina?

"Quando è tornata in Cina è stata rinchiusa in un centro quarantena Covid in una stanza con allarme per 21 giorni! - sottolinea un telespettatore su Twitter, riguardo al racconto della Botteri - mentre gli indiani che entrano in Italia vanno in quarantena 'fiduciaria' a casa loro. FOLLIA". "Inutile bloccare i voli da e per un Paese se tutti arrivano poi tramite gli scali europei e in arrivo non viene controllata nemmeno l'autocertificazione 'perché tanto arrivi da Francoforte'", si lamenta un altro utente.



Non manca però qualche critica alla corrispondente, e soprattutto qualche sospetto sulla Cina. "Ha sconfitto il Covid19 prima ancora dell'avvento dei vaccini", sottolinea la Botteri. "Mi chiedo - interviene un telespettatore -: va bene che sono un popolo irregimentato ma per me questa cosa è inspiegabile! Come ci sono riusciti unici al mondo?". E via di sospetti. "Sembra facile fare come la Cina... - aggiunge un altro telespettatore - A noi ci possono anche legare in casa ma se le frontiere restano aperte il virus rientra". E per qualcun'altro il problema è di fondo: "La Botteri ricorda che tipo di economia c’è in Cina? Certo che lo sa! Quindi se chiudi un cinese si riprende dopo poche settimane, se chiudi un italiano crepa di Covid e fame! Trova le differenze".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.