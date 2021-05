Domenica Live, Cesara Buonamici stoppa la D'Urso: "Troppo doloroso, non parliamone". La domanda su Sposini la fa crollare

03 maggio 2021 a

"Non parliamone, dai". Cesara Buonamici, volto storico del Tg5, stoppa Barbara D'Urso che le ha appena rivolto una domanda su Lamberto Sposini. Nel salotto di Domenica Live si parla del grande giornalista, collega di Cesara nella squadra di Enrico Mentana e poi volto amatissimo della Vita in diretta. Proprio 10 anni fa, il 29 aprile 2011, Lamberto si sentì male prima dello speciale di Rai1 sul matrimonio reale tra William e Kate Middleton. La D'Urso chiede alla Buonamici, in collegamento, che ricordi abbia di quel drammatico giorno e Cesara si mostra subito titubante, frenata dall'emozione. E dopo il rifiuto, poche parole: "Troppo doloroso".

Compresa la difficoltà, la D'Urso le chiede un ricordo carino dell'amico Lamberto, costretto ad abbandonare la tv per i postumi dell'emorragia cerebrale che ha stravolto la vita obbligandolo a una lenta, dolorosa ripresa. E così la Buonamici, riconquistato il sorriso, rivela le passioni di Sposini, la campagna, con lunghe conversazioni su piante e terra, l'arte, i quadri e le tante cene, con Lamberto "maestro di amatriciana".

"Quando l'ho visto prima della pandemia abbiamo riso come se fossero passati giorni, e non anni. Lui ha ancora quel sorriso contagiato, non è minimamente cambiato - rivela Cesara -. Se ci sta guardando vorrei che sapesse che la sua presenza è sempre forte qui in redazione". "Lo sa e ci sta guardando", confessa la D'Urso, commossa, prima di ricordare alla sua ospite: "Quando sei stata qui da noi, lui ti ha mandato un mazzo di rose rosse". Anche questo è Sposini.

