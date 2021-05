Fedez, Vittorio Sgarbi senza peli sulla lingua: "Un militante, la sua cosa buona è Chiara Ferragni"

03 maggio 2021 a

a

a

Non si placa la polemica su Fedez e il Concertone del Primo maggio. A prendere la parola anche Vittorio Sgarbi che sul rapper non ci va per il sottile. Merito del suo discorso di parte, anti-Lega e in contrasto con la Rai. "Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avversari", cinguetta su Twitter il critico d'arte che poi aggiunge: "Diversamente, il tuo ruolo non è quello dell'artista, ma di un militante che utilizza il servizio pubblico per propagandare le proprie idee politiche".

"Appoggiava i propri genitali sul suo capo". Giletti, la scoperta-choc su Ciro Grillo: stupro? "la notte brava non è finita lì"

Finita qui? Niente affatto. Sgarbi poi si lascia andare a un commento ironico: "La cosa buona di Fedez è la Ferragni", tuona sempre su Twitter scatenando i fan del cantante. "Non è vero, è cresciuto tanto e dimostra di essere intelligente", scrive qualcuno ricordando che Fedez era conosciuto anche prima di sposarsi la ricca influencer, Chiara Ferragni. E ancora: "Fedez è un ragazzo coraggioso, intelligente, dice la verità, non ha peli sulla lingua, fa beneficenza... Ben vengano quelli come Fedez".

"Tr***, rapporti orali e posizioni sessuali, così difendono la vittima?". Caso Grillo, delirio-Lucarelli contro Giletti e Sgarbi

Ciò che più sconvolge sono gli insulti e le minacce di morte arrivati a Matteo Salvini dopo le parole del cantante anti-Lega sul ddl Zan, il disegno di legge contro l'omotransfobia. "Salvini lo SQUARTEREI vivo", "SPARATE a Salvini", "Salvini MUORI", "Salvini CREPA", "Senza pace finché Salvini non sarà APPESO a testa in giù"... "Ma loro - fa sapere il leader della Lega dopo aver diffuso i commenti arrivati in seguito all'uscita di Fedez sul palco, in pubblica piazza - sono democratici e pacifisti, ascoltano Fedez, chiedono diritti per tutti e sono contro la violenza...".

"Ha mandato a fare in cu*** suo figlio". Sgarbi demolisce Beppe Grillo: la sua brutale verità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.