Pierpaolo Sileri, esposto in Procura: "Minacce e pressioni per essermi messo contro il sistema"

Pierpaolo Sileri è intervenuto in collegamento a L’aria che tira, dove Myrta Merlino gli ha fatto gli auguri per la nascita di suo figlio. “Una notizia bella, un raggio di sole specialmente in un momento così difficile”, ha dichiarato la conduttrice di La7, che avrebbe voluto anche condividere con i suoi telespettatori uno scatto inviatole proprio dal sottosegretario al ministero della Salute. Il quale però ha preferito che ciò non avvenisse. Il motivo lo ha spiegato lui stesso: “Io sto subendo diverse pressioni, qualche minaccia. Stamattina sono dovuto andare a fare un esposto in Procura”.

Pressioni che Sileri ritiene “indebite”, anche se saranno gli investigatori a dirimere il perimetro di queste pressioni: “A volte quanto ci si mette contro il sistema questo è quello che si deve pagare. Ma io rimango al mio posto e me ne infischio”. Dopo aver dato questa notizia piuttosto pesante in diretta da Myrta Merlino, il sottosegretario ha anche affrontato un tema piuttosto spigoloso, quello dei precari del ministero della Salute che stanno giustamente manifestando, dopo essere rimasti a piedi in maniera abbastanza inspiegabile.

“Perché non ve ne siete occupati? Dato che lei è coraggioso, ci sa dire qualcosa su questi 70 e passa laboratori?”, ha domandato la Merlino. E Sileri non si è sottratto dal rispondere: “L’impegno deve essere onorato, posso dire soltanto questo. Non sono io che devo firmare, ma va trovata una soluzione perché queste persone al momento non sono neanche precari, stanno fuori. Abbiamo bisogno di loro perché si tratta di personale qualificato, mi farò portavoce con Roberto Speranza”.

