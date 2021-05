Iva Zanicchi, impensabile confessione su Silvio Berlusconi: "Mi ha commossa, cosa mi ha fatto di recente"

06 maggio 2021 a

Iva Zanicchi, intervistata da Panorama, ha parlato con grandissimo affetto di Ilary Blasi, conduttrice dell'Isola dei Famosi dove la Zanicchi è opinionista: "è molto carina, una grande professionista, non è mai nervosa, tranquillizza sempre”. Non solo, la Zanicchi ha condiviso anche un retroscena sulla prima puntata dell’isola: “una persona perbene, affettuosa. Alla fine della prima puntata, quando eravamo tutti distrutti, lei è uscita, e ci ha aspettato dietro le quinte, per ringraziarci”. L’opinionista ha poi parlato anche dei concorrenti naufraghi; in primis ha parlato dell’abbandono di Beppe Braida. “Ha fatto bene a venir via".

Negativo, invece, il commento sugli altri concorrenti: “devono darsi una mossa. Sono spenti ed è un peccato: il successo dell’Isola dei famosi dipende soprattutto da loro. Non sono stupida, capisco che sia difficile vivere come vivono loro ma questi stanno in Honduras, uno dei mari più pescosi del mondo, e non riescono a pescare nulla?”, ha rivelato con la sua solita ironia

Iva Zanicchi è stata anche europarlamentare per Forza Italia. "Con Silvio Berlusconi ci siamo un po’ allontanati perché negli ultimi anni non è stato facile parlare con lui. Ma di recente ha fatto una cosa che mi ha commosso: si è fatto vivo, mi ha mandato un bigliettino affettuosissimo e un regalo che terrò molto caro”. Non è dato sapere cosa abbia fatto Berlusconi, ma una cosa è certa Iva sarà sempre dalla sua parte: “non lo tradirò mai ma non mi piacciono certe persone che ha intorno”, ha spiegato la cantante.

