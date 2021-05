CartaBianca, battutaccia di Bianca Berlinguer su Elisabetta Gregoraci: Flavio Briatore la gela

06 maggio 2021 a

Che Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci siano in ottimi rapporti, soprattutto per via del figlio Nathan Falco, è cosa nota. Qualche giorno fa Mara Venier, che ospitava la showgirl calabrese a Domenica In, ha rivelato che l'imprenditore piemontese in realtà sarebbe ancora innamorato della sua ex. A giocare su questo aspetto della vita privata di Briatore è stata anche Bianca Berlinguer nel corso della sua trasmissione su Rai 3, CartaBianca. Tutto è iniziato quando un altro ospite del programma, il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, ha rivelato: "Lo sapete che una persona può prenotare 50 posti in un albergo per una festa, ma se vuole fare un banchetto di nozze è vietato?".

"Briatore per lei forse è una notizia, si voleva risposare. Se non la fa a Londra, qui non può", ha ironizzato allora la conduttrice riferendosi alla Gregoraci. Immediata la risposta dell'imprenditore: "Beh, bloccare i matrimoni potrebbe anche essere una cosa giusta…scherzo ovviamente". Briatore si è poi reso protagonista di diverse gaffe nel corso della trasmissione. Parlando di vaccini in una puntata precedente, per esempio, aveva chiamato il commissario straordinario per l'emergenza "Fagiuolo" invece di Figliuolo.

Nell'ultima puntata di CartaBianca andata in onda, quindi, Briatore si è corretto e ha fatto una battuta, incappando però in un altro scivolone: "Ora che fa 500 vaccini al giorno, me lo ricordo, si chiama Figliuolo”. Peccato, però, che le dosi somministrate al giorno siano molte di più, ben 500mila.

