Domenica In, Elisabetta Gregoraci-choc su Flavio Briatore: "Avevo paura, ho sempre cercato di rimandarlo"

26 aprile 2021 a

Ospite di Mara Venier a Domenica In in onda su rai 1, Elisabetta Gregoraci ha raccontato la sua vita privata, ripercorrendo le tappe della sua carriera professionale. Nella puntata di ieri, 25 aprile 2021, l'ex protagonista del Grande Fratello Vip, ha parlato della scomparsa di sua madre. Ammalata di tumore a 38 anni, la Gregoraci ha speso parole di ammirazione nei confronti della forza spirituale della defunta mamma. Nonostante le terapie curative, Gregoraci ha detto di aver considerato la madre bellissima fino agli ultimi giorni di vita. Il percorso della malattia è stato lungo e tortuoso, ha ricordato la showgirl che, assieme al padre a e alla sorella, ha trascorso l'infanzia nei corridoi degli ospedali.

A "Zia Mara", Elisabette Gregoraci svela anche un curioso retroscena della sua relazione con l'imprenditore Flavio Briatore. La showgirl ha raccontato che quando Briatore le ha chiesto di sposarlo, stavano insieme da tre anni: "Cercavo di rimandare il matrimonio, avevo paura" ha commentato. In seguito ad una brusca separazione, seguita da accuse reciproce su giornali e trasmissioni televisive, i due ex coniugi hanno ritrovato il punto d'equilibrio nell'affetto per il figlio Nathan Falco. Dopo la decisione della showgirl di lasciare il GF Vip per trascorrere il Natale in famiglia, il rapporto tra i due sempre essersi progressivamente ricucito.

Elisebetta Gregoraci ha parlato anche del suo futuro, in particolare sullo schermo televisivo. A Domenica In, l'ex moglie di Briatore ha confermato il suo ritorno in Battiti Live. L'evento musicale sarà trasmesso in estate su Italia 1 e partirà in numerose piazze della Puglia. Per la showgirl calabrese si tratta della terza conduzione consecutiva della trasmissione musicale. In aggiunta, Gregoraci ha confermato a Mara Venier l'inizio di tanti altri progetti. Recentemente, è stata ospite di Paolo Bonolis ad Avanti un Altro. È soltanto l'inizio del suo tour in giro per programmi televisivi?

