Domenica In, la coltellata di Elisabetta Gregoraci a Briatore: "Ecco chi voglio". Lui dice di amarla ancora, le risponde così

26 aprile 2021 a

a

a

Si torna ancora a parlare dell'intervista di Elisabetta Gregoraci a Domenica In, intervista concessa ieri, domenica 25 aprile, nello studio di Rai 1, a tu per tu con Mara Venier. La conduttrice la ha sorpresa, rivelandole di aver sentito in mattinata il suo ex, Flavio Briatore, il quale le avrebbe confidato di amare ancora Elisabetta, anche se la loro storia è finita da anni.

"MI ha fatto provare il mio primo orgasmo". Giulia Salemi e Dayane Mello sotto le lenzuola: dettagli intimi

Da par suo, la Gregoraci ha spiegato che "siamo una coppia strana, in un certo senso è come se non ci fossimo mai lasciati". Una circostanza di cui gode il figlio, Nathan Falco: la famiglia è molto unita e in ogni occasione possibile si riunisce, Elisabetta, Flavio e loro figlio.

Nel corso dell'intervista, la Gregoraci si è anche sbottonata sulla sua situazione sentimentale: "Nuovi amori? Sono esigente, voglio sentire le farfalle nello stomaco, voglio sentire il vero amore. Corteggiatori ne ho tanti, sono convinta che prima o poi accadrà". E chissà cosa ne pensa mister Billionaire, il quale - appunto - sarebbe ancora innamorato di lei.

Autoreggenti nere, tacco a spillo, niente intimo: Elisabetta Gregoraci esagera, le foto mostruose | Guarda

Quindi, parlando proprio di Briatore, la Gregoraci si è tolta anche dei sassolini dalle scarpe, cancellando una serie di maldicenze che la hanno inseguita: "Ero molto impaurita all’idea di sposare Flavio , ero molto giovane. L’ho conosciuto a 24 anni ed ero spaventata dalle nozze. Quando mi sono sposata tutti mi dicevano che saremmo durati sei mesi e che io avevo deciso di dire sì solo per ragioni di convenienza economica. Con tredici anni di vita e un figlio insieme, penso di non dover dare giustificazioni a nessuno", ha tagliato corto. E provte a darle torto...

"Uno sfregio a Barbara D'Urso". La clamorosa decisione di Elisabetta Gregoraci, il tradimento che agita Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.