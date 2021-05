Elisabetta Gregoraci, "scoperto il suo ammiratore segreto": un nome pesantissimo, terremoto in tv?

05 maggio 2021 a

a

a

Svelato il nome dell'ammiratore segreto di Elisabetta Gregoraci. A spedirle cascate di rose rosse sarebbe un tal Francesco Z., professione assicuratore. Si tratterebbe dello stesso uomo che in tempi non sospetti ha fatto la corte anche a Barbara D'Urso. Secondo alcune indiscrezioni, mai confermate, la celebre conduttrice di Canale 5 avrebbe trascorso con lui dei giorni spensierati nella sua villa di Capalbio. Nulla di ufficiale, comunque, visto che la D'Urso è molto riservata sulla sua vita privata.

"Ecco chi voglio". Gregoraci, la coltellata a Flavio Briatore: lui dice di amarla ancora? Lei risponde così: dolorosissimo

Nelle scorse ore è stata la rivista Chi a svelare il mistero sul corteggiatore della Gregoraci. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ci sarebbe Francesco Z. dietro al fiume di rose rosse che la showgirl calabrese ha ricevuto di recente e che ha prontamente pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma non è tutto. Tra la ex di Flavio Briatore e l'assicuratore ci sarebbe addirittura del tenero: non mancano baci e cuoricini ‘social’ piazzati ora sotto i post dell’una ora sotto i post dell’altro. E' nata ufficialmente una coppia?

"Avevo paura, ho sempre cercato di rimandarlo". Elisabetta Gregoraci, una confessione-choc su Flavio Briatore

La Gregoraci, sempre più seguita dai fan soprattutto per la partecipazione al Grande Fratello Vip, dopo il reality ha deciso di dedicarsi al 100 per cento alla sua famiglia e al figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con Flavio Briatore. Con l’imprenditore piemontese, inoltre, nonostante la passione sia sfiorita, i rapporti sono buoni. Infatti i due spesso appaiono insieme, soprattutto in compagnia del figlio.

"Ho parlato oggi con Briatore, ti ama ancora". bomba Venier, pazzesca risposta della Gregoraci: cosa ci nascondono?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.