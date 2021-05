Alessandra Ghisleri a L'Aria Che Tira: "Mario Draghi in risalita nei sondaggi grazie al generale Figliuolo"

08 maggio 2021 a

"Il piano vaccinale ha un buon successo". Con queste parole Alessandra Ghisleri incorona il generale, oggi commissario per l'emergenza coronavirus, Francesco Figliuolo. "Il Generale - spiega la sondaggista in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria Che Tira - rileva una fiducia del 49 per cento". Presto spiegate le motivazioni. Nella puntata del 7 maggio su La7 la direttrice di Euromedia Research ricorda come un anno fa "il virus fosse lontano. Da settembre in poi invece ci ha coinvolti, lo abbiamo toccato con mano. Adesso abbiamo un parente in casa vaccinato, un amico, conosciamo qualcuno, i nostri genitori, questo fa sì che s'introduce una fiducia per contatto di posizione". Lo scatto nelle somministrazioni coinvolge tutti, dal Lazio alla Lombardia.

Non è un caso per la Ghisleri che la fiducia nel premier Mario Draghi sia tornata a crescere: "Complice il Generale Figliuolo e il suo mettere dei diktat importanti, la fiducia in Mario Draghi è risalita intorno al 56 per cento nell'ultima settimana di aprile", prosegue per poi precisare che il 41,3 per cento degli italiani è convinto che il presidente del Consiglio realizzerà quel cambio di passo che serve al Paese. Il 67,8 per cento degli italiani vorrebbe posticipare o addirittura eliminare il coprifuoco". Ancora più interessante secondo la sondaggista è che per il 60,2 per cento di italiani "Draghi otterrà risultati malgrado i partiti". D'altronde il suo è un governo di difficili e larghe intese.

Non tutto però va alla perfezione: "Nelle vaccinazioni - conclude - ci sono delle sacche di vuoto legate alla burocrazia e al problema del presidio territoriale. Ognuno di noi deve avere qualcuno da chiamare, anche senza essere importanti". Da qui l'accusa della Ghisleri alla politica "che non viene giudicata benissimo", si ha la sensazione che ci sia qualcuno "con i privilegi" e qualcuno invece senza.

