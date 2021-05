Elisa Isoardi "sorride sempre". La voce clamorosa dai corridoi Mediaset: non solo lavoro, si dice che...

08 maggio 2021 a

Tutto va a gonfie vele per l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, Elisa Isoardi. Ospite di Silvia Toffanin, per Verissimo in onda su Canale 5, è parsa radiosa. Si sussurra che stia ricevendo parecchie offerte a livello lavorativo. Sempre più vicino per lei, pare esserci un progetto di tutto rispetto con Mediaset. Forse addirittura la domenica. L'azienda, fanno sapere i bene informati, ha deciso di puntare forte sulla conduttrice.

"Con lei è successo di tutto": Todaro, rivelazione sconvolgente sulla Isoardi: quello che in pochi sanno sul dietro le quinte di "Ballando"

"Chi la conosce bene, sostiene di vederla sempre più sorridente. Di umore raggiante. Più del solito. Come non la si vedeva dai tempi della sua nota relazione con Matteo Salvini. Se non si trattasse solo di lavoro? Se fosse tornato anche l'amore a far battere il cuore della bella Elisa?", si chiede il Tempo. Recentemente, a tal proposito, ha parlato della Isoardi, Raimondo Todaro: “Con lei ne sono successe di tutti i colori”: così ha parlato del suo rapporto con la Isoardi, con la quale ha condiviso l’esperienza a Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci su Rai 1. Esperienza che nel frattempo la conduttrice ha archiviato partecipando all’Isola dei Famosi su Canale 5, salvo poi ritirarsi per via di un problema all’occhio.

"Mi dispiace. Ma forse...". Una Elisa Isoardi spietata: il sospetto, "perché Salvini scende nei sondaggi"

Parlando della sua ex partner di ballo, Todaro a Detto Fatto ha rivelato: “Mi sono trovato benissimo, c’era un sacco di feeling e al tempo stesso è stata un’edizione particolare, ci stuzzicavamo parecchio, c’era una sorta di amore litigarello e con lei ne sono successe di tutti i colori. Adesso ci sentiamo ogni tanto”. Raimondo Todaro è infatti uno dei partecipanti fissi di Ballando con le Stelle: fa parte del cast come ballerino professionista da quando aveva 18 anni. Adesso di anni ne ha 34 e il suo bilancio sul programma è assolutamente positivo. E l'esperienza professionale e privata con la Isoardi ne è la evidente dimotrazione.

