Non è l'Arena, Nunzia De Girolamo su Ciro Grillo: "Mi viene il vomito, un embolo. Sai cosa diceva Beppe Grillo nel 2006?"

"Mi viene il vomito", Nunzia De Girolamo, ospite di Massimo Giletti in studio a Non è l'arena su La7, commenta per la prima volta la vicenda di Ciro Grillo, indagato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni e di una sua amica. "Fare il processo a queste ragazze fa venire l'embolo a qualsiasi donna - accusa l'ex parlamentare del Pdl -. Perché una ragazza dovrebbe inventarsi uno stupro? E soprattutto una ragazza di 19 anni che ha bevuto è consapevole di quello che le accade intorno? Anche se si fosse trovata lì per divertimento, goliardia o incoscienza, può succedere a 19 anni di fare una caz***a, ma essere violentata no. Ho il diritto di andare a casa a bere una birra e non essere violentata, ho il diritto di mettermi una minigonna e non per questo essere toccata o violentata".

"Se andiamo a vedere un video di Beppe Grillo del 2006 - sottolinea poi la De Girolamo - non è tanto lontano dall'ultimo. Diceva che le donne non dovrebbero stupirsi, ma coprirsi". "Vabbè, una provocazione", lo difende Giletti. "Se mio padre mi parla così, io non ci parlo più", taglia corto la De Girolamo, che poi si concentra anche sul ruolo del fondatore del Movimento 5 Stelle.



"Con quel video, Grillo commette 3 errori. Danneggia il figlio Ciro, perché ha rimesso al centro una vicenda rispetto alla quale la stampa non era maniacale come al solito. Il secondo, danneggia il Movimento, tra le cui stelle c'era la difesa delle donne e il rispetto della giustizia, tutto caduto con quel video. Terzo errore: Grillo non è più il comico di anni fa, da diverso tempo siede con diversi partiti, anche coloro che riteneva indegni e disonesti, e governa il Paese. Oggi non può urlare con un video ma fare la riforma della giustizia per impedire le storture che sta vivendo, a quanto dice lui, anche suo figlio.

