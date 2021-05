Domenica In, Selvaggia Lucarelli su Andrea Scanzi: "Lui l'unico ex con cui l'ho fatto". Una rivelazione privatissima

10 maggio 2021 a

Selvaggia Lucarelli si è lasciata andare a confessioni parecchio private sulla sua vita sentimentale. A Domenica In, ospite di Mara Venier nella puntata del 9 maggio, la giornalista ha ripercorso alcune relazioni ben note. Una tra tutte quella con Andrea Scanzi, anche lui firma del Fatto Quotidiano. "Lui - ha ammesso la Lucarelli nel salotto di Rai1 - è l’unico mio ex con cui dopo un periodo burrascoso di ripicche reciproche ci siamo guardati e abbiamo deciso che ci somigliavamo troppo per non volerci bene. Siamo due narcisisti buoni. Quello con lui è un rapporto che va anche oltre l’amicizia".

La Lucarelli è però ad oggi impegnata con un altro uomo. Dal 2015 infatti la giornalista è legata a Lorenzo Biagiarelli, ragazzo più giovane di lei. Anche se, come lei stessa ha ammesso, non è la prima volta che intraprende relazioni con persone di 15 anni più giovani: "Sono state le più felici. Le più genuine. Quelle in cui mi sono sentita più amata, desiderata, corteggiata. Ma non sono una collezionista di giovani, sono capitati. Anzi, tendenzialmente i giovani li scarto a priori. Se poi capita, io scelgo giovani con la testa, realizzati, indipendenti, non simil tronisti o marchettari, anche perché un futuro da Lory Del Santo meneghina mi spaventa molto", ha aggiunto ironicamente.

D'altronde su Lorenzo ha sempre riserbato solo parole d'amore: "Questo è Lorenzo, questo meraviglioso ragazzo per cui ogni giorno c’è un motivo nuovo per essere felici. E se non c’è, va bene anche quello del giorno prima". Eppure anche la Lucarelli ha vissuto un incubo: quella che lei definisce un "amore malato". "Ero completamente annientata e tutto il mio mondo ruotava attorno a lui", si è sfogata su un ex compagno che le ha tolto anche la fiducia in se stessa e con cui ora è finita.

