Non è l'Arena, Massimo Giletti e l'aneddoto agghiacciante su Pippo Baudo: "Il boss lo prese. Dentro a quel teatro, con sole sei persone..."

Nella serata di ieri, domenica 9 maggio, su La7 è andato in onda Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti. Il conduttore in un segmento dedicato a musica e criminalità ha svelato un curioso aneddoto su Pippo Baudo. "Pippo mi disse una sera... non cito il nome del cantante oggi famosissimo, che portò in tourné negli Stati Uniti. Una sera andarono a prenderlo dei personaggi" racconta Giletti. Pippo Baudo rimase inizialmente stupito, poiché lo spettacolo era in programma per il giorno successivo. I personaggi chiesero inoltre anche la presenza di questo "cantate oggi parecchio famoso", aggiunge il conduttore.

"Loro si trovavano in questo teatro e davanti c'erano solo sei persone" racconta Giletti. "Sei persone" ribadisce il conduttore torinese. "Questo superboss, che si chiamava Gambino, secondo quanto mi ha riferito Pippo, gli disse: "Pippo, voglio che quel cantante intoni Funiculì Funiculà", riferisce Giletti imitando l'accento siciliano. "Quel cantante era famosissimo, ma era un'intellettuale, un cantante che certamente non cantava cose del genere. E Pippo gli disse: 'Canta, canta'. Ecco, questo perché la musica è veramente potente. Voleva far vedere la loro forza. Anche loro cantano per noi" spiega Massimo Giletti.

Il conduttore ha voluto raccontare questo aneddoto su Pippo Baudo, in seguito all'accusa di censura avanzata da Fedez, nei confronti della Rai, su cui Baudo ha voluto esprimere la propria opinione: "Fedez ha esagerato. Poteva fare spettacolo, mentre fa ogni cosa per essere protagonista. E ha sbagliato a fare quel discorso in una sede che non era sua. L'errore che ha commesso la Rai è stato quello di non dire semplicemente che quel palcoscenico era il suo e a lei competeva l'autorizzazione. Chiedere il testo dell'intervento di Fedez è stato senza dubbio corretto. Se tu vieni a casa mia e io ti ricevo nel mio salotto, io voglio sapere cosa ci vieni a fare" ha tuonato Pippo Baudo all'agenzia di stampa Adnkronos.

