Principe Filippo "come un vecchio buffone". Lo sfregio dopo la sua morte, occhio a questo video: scandalo nel Regno Unito

10 maggio 2021 a

a

a

Un nuovo caso nel Regno Unito che riguarda la famiglia reale e il principe Filippo, morto lo scorso 9 aprile a 99 anni. Già, perché pochi giorni prima della sua dipartita, il 4 aprile, l’autore e produttore Gary Janetti aveva annunciato sui social la nuova serie animata da lui e creata per prendere un po’ in giro la Royal Family. Dunque, il lutto. Tanto che ora la piattaforma HBO Max ha scelto di ritardarne la data d'uscita.

"La Regina Elisabetta e la birra". Dopo il lutto per Filippo, filtrano voci clamorose dalla reggia di campagna

Già, satira un poco inopportuna, quella su un reale morto. Secondo quanto si apprende, la serie infatti ritrae la regina Elisabetta senza alcun intento di adulazione. E il momento, per ovvie ragioni, è il più sbagliato di tutti.

"Siamo rattristati nell’apprendere della morte del principe Filippo, e dovremo rivedere i piani per il debutto della serie”, ha detto una fonte qualificata di HBO Max a The Hollywood Reporter. "Annunceremo in seguito una nuova data di rilascio", hanno aggiunto.

"Vendeva l'accesso a Putin per soldi". Scandalo reale (e inquietante): beccato il cugino della Regina

Ora si ipotizza che il personaggio del principe Filippo verrà rivisto. Nel frattempo, dal sito della piattaforma è stato eliminato ogni riferimento al nuovo cartone animato. Per inciso, il cast include tra i vari lo stesso Janetti che dà la voce al piccolo George, Orlando Bloom (principe Harry), Lucy Punch (Kate), Condola Rashad (Meghan Markle), Iwan Rheon (William) e Sophie Turner (Charlotte).

Nonostante lo stop alla messa in onda, sono piovute aspre critiche. Per esempio Robert Jobson, che il prossimo primo giugno pubblicherà un libro biografico proprio su Filippo, ha svelato che "il duca di Edimburgo viene ritratto come un vecchio buffone", il che non è solo "un po’ gratuito" ma è anche "inopportuno", ha concluso Jobson.

Regina Elisabetta, lo schiaffo a Meghan Markle e Harry: i suoi (gelidi) auguri al piccolo Archie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.