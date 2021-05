Alessandro Sallusti a valanga contro Piercamillo Davigo: "Dovrebbe arrestarsi da solo, imbarazzante"

11 maggio 2021 a

Il Giornale ha dedicato la prima pagina al caldissimo tema della magistratura. “Giustizia, si cambia. Prime scosse al sistema”, si legge nell’edizione odierna, in cui si “tifa” Marta Cartabia, che ha annunciato il via all’iter per la riforma della giustizia. Alessandro Sallusti ha accolto con gioia questa notizia, anche se la strada da percorrere è lunghissima: stavolta però una svolta potrebbe davvero concretizzarsi perché a chiederla è l’Europa per il Recovery Plan.

“I tempi infiniti della giustizia, sia civile che penale – si legge nel fondo del direttore de Il Giornale – sono infatti una delle cause della mancata crescita e già questo certifica il fallimento della tanto sbandierata autonomia e dell’autogoverno della magistratura. A furia di lasciarli fare, i giudici hanno portato il loro sistema sull’orlo del fallimento e più che riformata la giustizia andrebbe commissariata, se solo la Costituzione lo permettesse”. Ma Sallusti ha sottolineato che il problema della giustizia non si ferma alla scarsa efficienza: il vero male è la poca trasparenza e soprattutto l’uso politico che se ne fa.

“Un cancro che ha condizionato la vita democratica, oltre che l’assetto della magistratura”, ha commentato il direttore de Il Giornale, che poi ha rifilato una stoccata a Piercamillo Davigo: “Applicando su se stesso il suo verbo, se fosse ancora in servizio, dovrebbe auto arrestarsi o, per lo meno, auto indagarsi, invece che arrampicarsi sugli specchi in un’imbarazzata e confusa difesa della propria diversità e immunità di casa. Vedremo se i magistrati – ha chiosato Sallusti – anche questa volta alzeranno le barricate per difendere ciò che ormai è indifendibile”.

