Licia Ronzulli vestita da sposa, la provocazione al governo: "Un matrimonio non si improvvisa, ripartire subito"

Licia Ronzulli ha deciso di lanciare una provocazione al governo per attirare l’attenzione su un settore troppo spesso passato in secondo piano, ma che sta vivendo una crisi fortissima. Stiamo parlando di quello dei matrimoni: la senatrice di Forza Italia ha deciso di indossare un vestito da sposa per attirare l’attenzione su questo tema.

“Un matrimonio non si improvvisa”, ha esordito nel suo post di Instagram che accompagna lo catto in cui la Ronzulli è vestita di bianco come se dovesse andare all’altare. “Oggi ho voluto provocatoriamente provare - ha spiegato - come ci si sente ad essere una giovane sposa che aspetta da mesi una data per poter iniziare a organizzare il giorno più bello del mondo. Ormai da più di un anno rinviano le nozze in attiva di un via. Il governo si sbrighi a dare una data certa, basta con l’incertezza”.

Un appello seguito dai motivi per i quali è fondamentale che il mondo del wedding riparta e al più presto: “Coinvolge moltissimi settori tra ristorazione, moda, fotografi, fiorai, musica e spettacolo. Parliamo di circa 83mila attività e un milione di lavoratori che attendono una data certa per ripartire, perché matrimoni ed eventi vanno programmati e non è possibile organizzarli il giorno prima per quello successivo. Lo stesso vale per le tante coppie che ormai da più di un anno rinviano le nozze e che non vedono l’ora di potersi sposare e festeggiare con parenti e amici”.

