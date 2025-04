Licia Ronzulli travolge Furfaro a L'aria che tira: "Ti devi vergognare"

Donald Trump impone dazi a mezzo mondo? La colpa è del centrodestra. Sì, ma di quello italiano. A L’aria che tira, su La7, si respira questa... aria. E Licia Ronzulli, giustamente, si infuria. In studio, la senatrice di Forza Italia è ospite di David Parenzo, insieme a Marco Furfaro, il volto televisivo preferito da Elly Schlein.

«È una emergenza vera questa», sottolinea il conduttore con fare apprensivo. La vicepresidente del Senato invita tutti a non cedere a reazioni isteriche: «Quando c’è un paziente che è in arresto cardiaco il medico lei lo vede in preda a una crisi di panico o lucido, intento a fare un massaggio cardiaco?». Alla contro-domanda della forzista Parenzo getta la maschera: «La situazione è abbastanza impreparata, fino alla settimana scorsa Matteo Salvini diceva che...». E qui la Ronzulli lo interrompe e punta platealmente il dito contro Furfaro.