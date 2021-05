Matteo Salvini insultato da Chef Rubio: "Il tuo c***o bersaglio delle verghe sioniste. Tu sc***gi e..."

12 maggio 2021 a

C'è anche Chef Rubio tra le decine di "democratici e progressisti" che hanno insultato e minacciato di morte Matteo Salvini, augurandogli sofferenze atroci, con vari post sui social. È stato lo stesso leader della Lega a pubblicare qualche screenshot dei commenti più "educati" inviatigli dopo un suo post sulla delicatissima situazione in Israele. "Il mio pensiero e la mia solidarietà al popolo di Israele, ancora una volta bersaglio di missili e violenza. Chi attacca Israele attacca la democrazia". Parole sufficienti a scatenare l'odio dei filo-palestinesi di casa nostra, una vera e propria "intifada virtuale" a cui l'ex ministro degli Interni potrebbe rispondere anche in sede legale: "Querelo o ignoro?", ha chiesto polemicamente Salvini ai suoi followers. Risposta scontata: bisogna trascinare i "pacifisti" in Tribunale.

Tra questi, come detto, potrebbe rischiare un bel gruzzolo anche Gabriele Rubini, famoso in tv come Chef Rubio, da tempo schieratosi apertamente a fianco della causa palestinese, non nuovo peraltro a scivoloni anti-semiti sui social e soprattutto a post di pessimo gusto contro Salvini, Giorgia Meloni ed esponenti di del centrodestra italiano in genere.

Perfino imbarazzante riportare quanto scritto da Rubio: "Il mio pensiero e la mia solidarietà al tuo c*** ancora un volta bersaglio delle verghe sioniste... Scoreggi fuori dal seminato e insulti il genere umano". Frasi e concetti al cui confronto insulti rivolti a Salvini come "Hai la mamma più zoc***a di tutti", "Devi morire bruciato tra le fiamme dell'inferno te e tutto il popolo israeliano" o "mer***a d'uomo" sembrano scritti da educande.

