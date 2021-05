Billy Costacurta, il figlio Achille viola il coprifuoco e viene malmenato dalla polizia: "Mi daranno 100mila euro"

12 maggio 2021 a

La trasgressione del figlio di Alessandro Costacurta, detto Billy, è stata severamente punita. La famiglia dell’ex difensore del Milan sta vivendo ore angoscianti a causa della presunta aggressione subita dal figlio Achille nei pressi di Parma. Il casus belli sarebbe stata la violazione da parte del ragazzo delle norme restrittive per contenere la diffusione del Covid-19. In particolare, Achille sarebbe stato scovato dalle Forze dell’Ordine in giro oltre le 22, orario in cui nessuno dovrebbe attardarsi in strada in conformità al coprifuoco attualmente in vigore.

Dopo l'aggressione su Instagram Achille ha profondamente criticato l’atteggiamento che avrebbe avuto la polizia nei suoi confronti. Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora ben chiare, ma le affermazioni del figlio di Billy Costacurta sono molto forti: “Questo è quello che succede a un ragazzino di 16 anni dalla Polizia di Stato che la gente elogia tanto. Mi hanno picchiato e per precisare mi hanno perforato il timpano. Mi devo operare solo per averli chiamati sbirrazzi. Un bel 100k ce lo facciamo dare questa volta. Basta abuso di potere!”, ha dichiarato Achille Costacurta attraverso il proprio account Instagram ufficiale.

E’ stato lo stesso Achille Costacurta, a postare le immagini di una maglietta sporca di sangue postata tra le immagini di Instagram nella sezione Stories. Intanto, l’aggressione è avvenuta poco dopo l’orario di Coprifuoco imposto alle 22 e il ragazzo è stato accompagnato all’Ospedale di Parma dove ha ricevuto soccorso dopo essere stato picchiato dalla Polizia.

