Al Bano Carrisi contro Fedez: "Nelle sue vecchie canzoni parole che non voglio ripetere, mi hanno sconcertato"

12 maggio 2021 a

a

a

“Ho letto cose che cantava nei suoi pezzi di qualche anno fa. Parole che non voglio neanche ripetere e che mi hanno sconcertato”: Al Bano Carrisi bacchetta Fedez – in un’intervista al settimanale Oggi - per alcune sue canzoni del passato. Del rapper, tra l’altro, si è parlato tanto dopo il monologo sul ddl Zan tenuto sul palco del concertone del Primo Maggio in diretta su Rai 3. Un discorso contro i leghisti in primis. Parlando di Fedez, poi, il cantante di Cellino San Marco ha aggiunto: “Mi ha fatto piacere che a Sanremo abbia cantato Felicità con Francesca Michielin. Non capisco però perché fosse così triste mentre la cantava”.

"Insieme, per colpa del Covid". Al Bano, un dramma privatissimo: la morte-lampo di tre cugine sconvolge la Venier

Parlando del suo compleanno – compirà 78 anni il prossimo 20 maggio – ha rivelato qual è il regalo che vorrebbe ricevere: “Vorrei che Romina Power e Loredana Lecciso facessero la pace. Sono due donne intelligentissime, mi piacerebbe che trovassero l’armonia”. Qualche parola, poi, anche sul suo futuro artistico: “Ci sono tante proposte, sia in coppia che da solista. Quando chiamano Al Bano e Romina Power arriviamo in due, quando chiamano Al Bano vado io”.

"Il grande Putin e Urban". Prego? Al Bano terremota la Rai: valanga di insulti in diretta

L’artista ha spiegato che adesso è impegnato a preparare il suo nuovo album, Le canzoni del Mediterraneo, mentre il 6 giugno dovrebbe cantare all’apertura dei Campionati mondiali di judo a Budapest. E nel pubblico ci sarà anche il presidente russo Vladimir Putin. A tal proposito Al Bano ha detto: “Non sono un politico, non posso giudicare. Con tutto il rispetto per Navalny, non sappiamo questo personaggio come sia nato, chi sia veramente. Non sappiamo nulla. Credo che le vere dittature siano altre, come quella militare in Birmania”.

Loredana Lecciso e il ballerino di Amici, "feeling ballerino". Notizia riservata: Al Bano che dice?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.