Stasera Italia, Licia Ronzulli: "Il pasticcio dei contratti dei vaccini ha un nome e un cognome e si chiama 'governo Conte'"

"Il pasticcio dei contratti dei vaccini ha un nome e un cognome e si chiama 'governo Conte'": Licia Ronzulli di Forza Italia - ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4 - ha voluto mettere le cose in chiaro in merito all'attuale gestione della pandemia da parte del premier Mario Draghi. La senatrice ha spiegato che tutti i problemi che ci sono adesso sono stati ereditati dall'esecutivo precedente. Nonostante questo, la Ronzulli crede che un cambio di passo con l'economista ci sia stato.

"Una delle grandi opportunità che il nostro Paese ha in questo momento è quella di spendere bene i soldi del Recovery Plan - ha continuato l'azzurra -. Purtroppo abbiamo ereditato una situazione devastante, il governo Conte non ha fatto nulla per superare le classi pollaio, non ha speso soldi per l’edilizia scolastica, ha buttato soldi per i monopattini, i banchi a rotelle".

Parlando dell'esecutivo attuale, invece, la Ronzulli ha spiegato: "Io che faccio parte di questo governo vorrei sottolineare che un cambio di passo c’è stato. Questo governo ha mandato a casa Domenico Arcuri, che aveva fatto un disastro, dalle mascherine fino ad arrivare al piano vaccinale. Piano che era stato fallimentare". E poi: "Ora invece c’è un generale dell’esercito che ha deciso e ha stabilito qual è il piano vaccinale, quindi chi fa cosa", ha detto in riferimento al commissario Francesco Paolo Figliuolo.

