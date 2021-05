Gianni Morandi, "fondamentale per il recupero della mano": calvario dopo l'ustione, una decisione radicale

14 maggio 2021 a

Il percorso di recupero si sta rivelando più difficile del previsto. Dopo l'incidente domestico che gli ha provocato diverse ustioni su braccia e gambe, Gianni Morandi fa sapere che dovrà indossare un tutore per tornare a usare la mano destra. Oltre alla necessaria attività di riabilitazione. L'artista, in particolare, ha condiviso uno scatto su Instagram con il tecnico che lo sta aiutando in questo periodo, mettendo in mostra il tutore che dovrà indossare per recuperare al 100 per cento. Nella didascalia ha scritto: "Nicola, tecnico ortopedico, mi prepara un palmare, fondamentale per il recupero della mano destra".

Subito dopo l'incidente, che si è verificato a inizio marzo mentre Morandi bruciava alcune sterpaglie nel suo giardino, il cantante è stato ricoverato all'ospedale Bufalini, presso il Centro Grandi Ustionati di Cesena, per poi essere dimesso diversi giorni dopo, lo scorso 6 aprile. Cadendo sul rogo di sterpaglie, Morandi aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 15% del corpo. La maggior parte delle bruciature è guarita entro alcune settimane, mentre la mano destra è rimasta gravemente danneggiata dal fuoco. Ecco perché il periodo di recupero sarà più lungo.

Come si vede sui social, il cantante è impegnato quotidianamente con la fisioterapia. Alle domande dei suoi follower su quando potrà tornare a suonare la chitarra, Gianni Morandi ha risposto: "Forse in autunno". Nell'ultimo aggiornamento pubblicato su Facebook in merito al tutore, poi, l'artista ha spiegato. "Da oggi dovrò applicare un palmare alla mano destra. Dovrò metterlo specialmente la notte, per mantenere le dita dritte e stese ed evitare che, con la pelle nuova che si riforma, si accartoccino e si richiudano su loro stesse".

