Guido Crosetto, il terrificante sospetto su Report: "Servizi segreti, ora tocca a Matteo Salvini". Quell'incontro...

Non solo Matteo Renzi. Anche Matteo Salvini avrebbe incontrato lo 007 Marco Mancini. A riferirlo è Report, il programma di Rai3 condotto da Sigfrido Ranucci. Lo stesso che immortalò il leader di Italia Viva mentre incontrava in un autogrill il capocentro del Dis, l’agenzia che coordina l’Aisi e l’Aise, ossia i servizi segreti che si occupano rispettivamente dell'interno e degli esteri. Una fuga di notizie che ha portato il Copasir, organo che controlla i servizi segreti, a chiedere al premier Mario Draghi l'autorizzazione per attivare un'inchiesta interna sul caso.

Dopo Renzi è stata però la volta del leader della Lega. Una casualità? A esprimere qualche dubbio è Guido Crosetto che su Twitter domanda: "Report adesso parla di due incontri tra Mancini e Salvini. Due persone, casualmente, li hanno visti, due anni fa e si sono premurato di avvisare Report. Oppure Report o chi per lui, segue Renzi, Salvini o Mancini. Oppure altri li seguono (perché?) e mandano filmati. Il Copasir?". Lo stesso Salvini non ha negato i faccia a faccia precisando però: "Ho incontrato Marco Mancini da ministro più volte in ufficio, al ministero, non in autogrill". Il numero uno del Carroccio, raggiunto dall'inviato Walter Molino, ha ribadito che "a mia memoria non l’ho incontrato in autogrill. Lo andai a visitare per la prima volta in carcere a San Vittore. Questo me lo ricordo perfettamente, quando io ero consigliere comunale a Milano e lui era stato arrestato".

Intanto i parlamentari l'obiettivo dei parlamentari rimane Renzi. Al centro dell'interesse sapere se la missione del funzionario del Dis spintosi fino all’autogrill di Fiano Romano con auto di servizio e tutela al seguito, per incontrare l’ex premier altrettanto scortato, rientrasse nelle procedure di servizio oppure no. E se il filmato del faccia a faccia, durato circa 40 minuti, è stato davvero realizzato da una automobilista che era lì per caso o è frutto di altre attività, e ancora, se agli archivi dei Servizi esistono relazioni o tracce della trasferta di Mancini.

