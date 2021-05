Italia Sì, la clamorosa confessione di Alessandra Mussolini su Sophia Loren: "Non ho mai amato quelle persone"

16 maggio 2021 a

Tiene banco Alessandra Mussolini. Tiene banco a Italia Sì, il programma di Marco Liorni in onda su Rai 1. La Duciona, nel giorno della premiazione di sua zia, Sophia Loren, che ha incassato il settimo David di Donatello di una straordinaria carriera (sessant'anni dopo il primo), commenta quanto accaduto dagli studi di Viale Mazzini.

"Oggi mi vorrei sfogare, posso da questo palco? Fammi rivedere cosa è successo così mi carico ancora di più", ha premesso la Mussolini riferendosi alla scena della zia che, stretta al figlio che ha diretto il suo ultimo lavoro, faticava a parlare per l'emozione davanti alla platea.

Dunque, la Duciona si è sbottonata un poco dal punto di vista umano parlando sempre di Sophia Loren: "Non la vedevo da un anno e quindi lei l’ho rivista e ho detto sei straordinaria. Con la sua semplicità, riesce a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno".

E ancora, la Mussolini ha spiegato in che modo Sophia Loren le abbia fatto cambiare delle idee che credeva essere radicate e immutabili: "Ho sempre non amato nella vita le persone ostinate, l’ho vista sempre come una cosa negativa. Zia ha reso l’ostinazione una virtù", ha concluso Alessandra Mussolini.

