Elisabetta Gregoraci, la conferma in questa foto: ecco il suo nuovo uomo. Clamoroso, Flavio Briatore che dice?

Ormai non è più un gossip ma una sostanziale verità. Si parla di Elisabetta Gregoraci e del suo nuovo amore, che sembra proprio essere Stefano Coletti. Ormai i dubbi stanno a zero, non si tratta di una semplice amicizia. E il sospetto era già sorto quando l'ex mogie di Flavio Briatore stava partecipando al Grande Fratello Vip.

Le ultime conferme arrivano proprio dalle fotografie pubblicate da Coletti sui social: abbracci, tenerezze e soprattutto un cuore rosso fuoco che pare quasi una conferma ufficiale. Tre scatti, per la precisione, che potete vedere qui sotto. In uno di questi, sul braccio di Stefano si legge il tatuaggio: "Sei l'epicentro del mio terremoto". E forse ricorderete che sopra la casa del GfVip volò un aereo che riportava la medesima frase, rivolta proprio alla Gregoraci.

Furono proprio i numerosi aerei "ricevuti" dalla Gregoraci a scatenare il sospetto al tempo del reality condotto da Alfonso Signorini: quei messaggi in codice, infatti, fuorono decifrati. E la soluzione del giallo, già allora, portava dritta dritta a Stefano Coletti. La Gregoraci dunque stava con lui già al tempo del GfVip? Probabile, possibile. Con buona pace di Pierpaolo Pretelli, ora felicemente accasato con Giulia Salemi ma all'epoca cotto proprio della Gregoraci...

