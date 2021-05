L'aria che tira, Peter Gomez: "Perché Pd e M5s terranno Draghi fino al 2023". Italia travolta, lo scenario peggiore

18 maggio 2021 a

Enrico Letta ha detto che il governo Draghi durerà fino al 2023. Il motivo è la "serietà istituzionale" del Pd di fronte agli sfascia-maggioranze della Lega? Tutte balle. Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it non lo può dire così brutalmente, ma la sostanza è chiara: se davvero al Nazareno giureranno fiducia al premier fino a fine legislatura, sarà solo per un semplice, e scopertissimo, calcolo politico di bottega (neanche troppo oscura), "Pd e Movimento 5 Stelle - sottolinea Gomez in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 - sanno che se si va al voto velocemente hanno un'altissima probabilità di prendere una scoppola clamorosa". Non è un caso che Giorgia Meloni, nelle ultime ore, abbia ricordato come la sua ambizione sia quella di andare a Palazzo Chigi, sì, ma insieme al centrodestra. E d'altronde i sondaggi non mentono. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, oggi, sarebbero forza di maggioranza.

"Ma c'è una ragione di più - aggiunge Gomez -: la popolarità di Mario Draghi certamente andrà ad aumentare durante l'estate, man mano che usciamo e l'economia riprende e tutto il resto. Ma tutti temono quello che accadrà tra ottobre e novembre, perché anche a pandemia finita (e faccio le corna) tutti pensano che l'economia avrà un momento di grande difficoltà. Faccio l'esempio dello smart working: la gente continuerà a lavorare a casa e il bar sotto l'ufficio avrà meno clienti". "Al di là di aprire o chiudere è cambiato il sistema", chiosa la Merlino.



La vera domanda allora è un'altra e la pone lo stesso Gomez: "Quale presidente del consiglio vorrà intestarsi un anno che nonostante i soldi dell'Europa sarà un anno difficile? Meglio secondo me per i partiti, e anche per la Lega, tenere Mario Draghi".

