DiMartedì, la bordata di Maurizio Costanzo contro i virologi: "Di questi non ne voglio più sapere", per voi con chi ce l'ha?

Stoccata di Maurizio Costanzo ai virologi in diretta da Giovanni Floris, a DiMartedì, su La7. In studio c'è anche una di loro diventata ormai nota a tutti, Antonella Viola. Il giornalista, però non si fa troppi scrupoli e senza mezzi termini dice: "C'è ancora un virologo che va dicendo che adesso arriverà la quarta ondata, sarà una mattanza. Io lo dico ufficialmente: di questi virologi negazionisti e porta male non ne voglio più sapere", attacca Costanzo: "Sono diventati delle piccole star della televisione, facciano a Sanremo e non ci rompano le scatole".

Ma non finisce qui. Perché Costanzo continua a sfottere questi esperti che ormai dall'inizio della pandemia di coronavirus imperversano sul piccolo schermo. "Penso che verrà fuori il Mike Bongiorno dei virologi, che farà Lascia il vaccino o raddoppia... Sono loro i veri protagonisti", sottolina Costanzo. "Ce n'è uno in particolare che parla di 'mattanza'. Se c'è mattanza poi è colpa loro". Ne salva soltanto due il giornalista: "Alcuni virologi, come Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco sono stati molto attenti e precisi nel dire le cose, certo, mi domando quando lavorino. però troveranno il modo", ironizza infine Costanzo.

Poco prima la Viola aveva espresso il suo parere sulla campagna vaccinale del governo Draghi: "Su Arcuri e Figliuolo devo dire che la logistica la sappiano fare bene i militari non c’è dubbio, quindi il cambio di passo si è visto. La campagna di vaccinazione sta andando bene. Quello che dobbiamo tener presente è se le dosi che noi riceviamo vengono utilizzate", spiega. Ed è un fatto che "tra l'80 e il 90 per cento dei vaccini vengono utilizzati". Quindi, conclude la Viola, "L'immunità non è ancora di gregge ma se avremo messo in sicurezza quel gregge, quelli dai 50 anni in su, saremo sereni".

