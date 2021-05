Chi l'ha Visto, "un nuovo giallo" su Denise Pipitone: spunta un'auto sospetta affiancata ad un'altra

Francesco Fredella 20 maggio 2021 a

L'ennesimo appello in tv, a Chi l'ha visto su Rai3: "Quello che diciamo è che se sapete qualcosa parlate, in anonimato è troppo poco. Sono passati diciassette anni”. Sulle tracce di Denise da 17 anni, gli inquirenti - ora che sono state riaperte le indagini - cercano di capire come siano andate le cose in quel terribile giorno a Mazara del Vallo quando la bambina è stata rapita. Nessun contatto certo, tante supposizione. Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, non si è mai arresa ed ha continuato a cercarla ovunque.

Ma spunta un'altra lettera. Andiamo per gradi: prima è stata inviata all’avvocato Giacomo Frazzitta (il legale di Piera Maggio) e poi l’anonimo ha scritto a "Chi l’ha Visto" dichiarando che di conoscere la realtà da diciassette anni e di non aver parlato prima per paura. L'anonimo, da indiscrezioni, avrebbe parlato dopo il sequestro di Denise raccontando di una macchina affiancata ad un’altra. Lì avrebbe visto Denise Pipitone insieme ad altre tre persone. Ed è un nuovo giallo, un'altra pista.

Intanto, il pm Maria Angioni ha raccontato di aver raccolto la testimonianza di una macchina a Mazara del Vallo, che sarebbe scomparsa nel nulla, compatibile con l’orario della sparizione della bambina nel 2004. Ora questa nuova lettera, inviata alla trasmissione di Federica Sciarelli, sarà consegnata alla Procura per un'indagine ulteriore. E la conduttrice, di nuovo, ha lanciato un appello: “Quello che diciamo è che se sapete qualcosa parlate, in anonimato è troppo poco. Sono passati diciassette anni”. Da anni il caso Denise Pipitone non riesce ad essere risolto: decine e decine di avvistamenti inutili. Ma chi sa qualcosa deve parlare.

