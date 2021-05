Dritto e Rovescio, choc da Paolo Del Debbio: "Lo vedete? Una corda su quel traliccio". Tentato suicidio, dramma in diretta

21 maggio 2021 a

Paolo Del Debbio ha portato a Dritto e Rovescio - andato in onda giovedì 20 maggio su Rete4 - uno dei (purtroppo) tanti casi di disperazione dovuti alla mancanza di lavoro. In collegamento da Palermo è apparso Filippo, un fierista che non lavora da un anno e mezzo e che ha anche tentato di togliersi la vita con una corda nel suo capannone. Era gennaio quando l’uomo ha pensato di farla finta: “Non ce la facevo più - ha raccontato tra le lacrime - perché sono pieno di debiti e senza aiuti. Sono stato lasciato solo”.

Pur definendosi una persona forte e coraggiosa, a un certo punto è stato però sopraffatto dallo sconforto: “In questo capannone c’è tutta la mia famiglia, ci sono anni di sacrifici. Vedere i miei figli senza sorriso dopo 15 mesi di non lavoro mi ha portato alla disperazione più totale. A gennaio avevo passato una corda su quel traliccio…”, ha dichiarato indicando il punto esatto alle telecamere. “Sono anche stato aiutato da alcuni amici mercatari che hanno fatto una colletta in mio favore - ha aggiunto l’uomo - anche un ragazzo del Veneto mi ha mandato un piccolo contributo, così come alcune persone dalla Sardegna. Li ringrazio tutti”.

Del Debbio ha provato a far vedere a Filippo la luce in fondo al tunnel: “Il vaccino va avanti finalmente, manca poco a ripartire, tenga duro. Se ha bisogno chiami anche la nostra redazione che una mano gliela diamo anche noi, ma non molli in questo momento”. “Il problema è come riparti - ha risposto il fierista - io ho quasi uno sfratto dato che non pago l’affitto da otto mesi e sono pieno di merce scaduta da buttare”. In un secondo momento Del Debbio si è collegato nuovamente con lui: “Confermo che sono arrivate diverse disponibilità, la redazione si metterà in contatto con lei in modo che possa avere un aiuto e ripartire”.

