Giorgia Meloni gode per lo sfogo di Mauro Corona: "Menti oscurate", che fine dovrebbe fare Roberto Speranza

Giorgia Meloni ha rilanciato l’intervento di Mauro Corona avvenuto a Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio in onda al giovedì in prima serata su Rete4. Lo scrittore montanaro, che ha cambiato “casacca” in seguito all’esclusione da Cartabianca decisa dai vertici di Rai3 (e contro il parere di Bianca Berlinguer), ha espresso la sua opinione sul coprifuoco, che si è rivelata essere ampiamente condivisibile. Proprio il coprifuoco è stato uno degli argomenti politici più dibattuti nelle ultime settimane.

Il governo presieduto da Mario Draghi ha deciso di prorogarlo alle 23 e poi di abolirlo dal 21 giugno. “Passo avanti o si poteva fare di più?”, ha domandato Del Debbio a Corona, che non si è sottratto dal rispondere in maniera piuttosto dura: “Ci prendono in giro, ma chi suggerisce a queste menti oscurate le regole per fare queste cose? Ci hanno dato il contentino fino alle 23, ma perché non fino all’una o a mezzanotte? Che differenza c’è? Pandemia, morte e guarigione non c’entrano nulla”. Lo sfogo non è però finito qui e ha riguardato anche il ministro Roberto Speranza, anche se in maniera implicita: “Chi è l’eminenza grigia che decide queste cose?”.

“Dobbiamo portarlo su un tavolo e dirgli ‘sei tu che decidi queste robe? Allora fatti da parte’. Lasciamogli la paga - ha chiosato Corona - ma mettiamolo da parte”. La Meloni ha applaudito all’intervento dello scrittore: “Ha ragione, spostare il coprifuoco di un’ora non serve a nulla, è una misura illogica che va abolita immediatamente”.

