Cartabianca, Bianca Berlinguer a Belve: "Mauro Corona lo sento al telefono". Fuoco amico, rovinose accuse dentro la Rai

"Mi ha ferito molto che non sia stata presa in considerazione la mia opinione": Bianca Berlinguer torna a parlare di Mauro Corona e del suo allontanamento da CartaBianca, il talk show del martedì sera in onda su Rai3. In un'intervista a cuore aperto con Francesca Fagnani nel corso del programma "Belve" su Rai2, la giornalista si è raccontata senza filtri e in merito al suo rapporto con Corona ha aggiunto: "Ancora soffro, non me ne sono fatta una ragione e spero di poterlo riavere con me. Ci sentiamo per telefono, il nostro legame non si è interrotto".

La Berlinguer ha rivelato che il rapporto con Mauro si è evoluto in tre anni di lavoro a stretto contatto: "Avevo costruito con lui una parte importante della trasmissione che era molto seguita". Lo scrittore è letteralmente scomparso dal programma dopo aver dato della gallina alla conduttrice durante una discussione. A tal proposito la giornalista ha detto: "Certamente bisognava dare un segnale dopo che mi aveva dato della gallina ma io avevo ribattuto e lui si era scusato. Quella è una decisione che è stata presa contro la mia volontà".

Parlando in generale del suo lavoro, poi, la conduttrice ha confessato: "In questo ultimo anno mi sono sentita molto isolata. Ho avuto come la sensazione di lavorare da sola, sempre da sola con il mio gruppo, come se questa trasmissione, CartaBianca, fosse solo sopportata, ma non apprezzata". In merito alle interferenze della politica, invece, la Berlinguer ha spiegato: "La politica in Rai conta molto, ha sempre cercato di interferire in qualche modo, ha avuto un peso nelle nomine importanti dei dirigenti. Dopodiché la politica è stata capace anche di nominare grandissimi direttori generali, come lo è stato per me Biagio Agnes".

