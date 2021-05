Mezz'ora in più, "leggila o querelo". Lucia Annunziata 'minacciata' da Giuseppe Conte, la resa in diretta tv: un grosso caso in Rai

24 maggio 2021 a

A Mezz’ora in più, la trasmissione in onda la domenica su Rai3, Lucia Annunziata si è dovuta ritagliare uno spazio per leggere una lettera inviata da Giuseppe Conte, che aveva minacciato azioni legali qualora la conduttrice si fosse rifiutata di farlo. La polemica era nata domenica 16 maggio, quando la Annunziata aveva ospitato Alessandro Di Battista. Parlando della situazione di Claudio Durigon, era stato fatto un parallelismo tra le accuse indirizzate al sottosegretario della Lega e quelle mosse a Conte da Domani.

Un’inchiesta a firma di Emiliano Fittipaldi aveva fatto emergere un caso di consulenze dell’ex presidente del Consiglio in relazione alla compravendita di un albergo a Venezia, bollata dal diretto interessato come sua “lecita attività professionale”. Dopo il parallelismo fatto nel corso di Mezz’ora in più, Conte ha fatto recapitare una lettera alla Annunziata, al direttore di Rai3 Franco Di Mare e all’amministratore delegato Fabrizio Salini. Il nuovo leader del M5s ha minacciato di “agire nelle opportune sedi per tutelare i miei diritti fondamentali” qualora la missiva non fosse stata letta in modo completo.

La Annunziata ha soddisfatto la richiesta nel corso della puntata del 23 maggio, am allo stesso tempo ha parlato di una “incomprensione” e ha chiesto alla Commissione parlamentare di vigilanza Rai di essere convocata in audizione per giudicare se ha violato i codici del servizio pubblico. In ogni caso la conduttrice di Mezz’ora in più si è detta pronta ad assumersi le proprie responsabilità.

