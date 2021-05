Maneskin, Damiano e la "cocaina" all'Eurovision, Vasco Rossi contro i francesi: "Testatevi voi"

25 maggio 2021 a

Vasco Rossi interviene sul caso Maneskin all'Eurovision. La polemica è scoppiata quando una rivista francese ha accusato il frontman Damiano David di aver sniffato cocaina in diretta internazionale. In ogni caso, il test anti-droga che il cantante si è fatto ieri, con esito negativo, ha messo a tacere tutti i malpensanti. Commentando la figuraccia dei giornalisti d’Oltralpe, che in un primo momento hanno addirittura chiesto la squalifica del gruppo, Vasco Rossi ha pubblicato un post scrivendo: "Testatevi voi stessi, bigotti".

Il cantante italiano, in particolare, ha postato una foto dei Rolling Stones, nella quale appaiono Mick Jagger e Keith Richards che se la ridono: "Faremo il test antidroga". Un'immagine ironica con cui Vasco ha voluto mostrare il massimo supporto ai Maneskin, band che ha già detto più volte di stimare. In una recente intervista li ha anche elogiati: "Io e i Maneskin siamo gli ultimi ribelli rock. In loro sento quella voglia di andare contro l’omologazione che provavo io. Il riff di chitarra è fenomenale. La loro 'Zitti e buoni’ è la mia 'Siamo solo noi’".

Scherzando nelle sue storie Instagram, poi, il cantante ha detto: "Lo faccio anch'io il test antidroga". Salvo poi scoppiare a ridere. E ancora: "Comunque viva il rock e viva i Maneskin, che sono giovani e che cominciano a fare del rock in italiano".

