Morgan, beffa giudiziaria: “Nel giorno della prima udienza, notificato altro processo”. Di cosa lo accusano

Nel giorno della prima udienza preliminare del processo che lo vede imputato per stalking ai danni di una musicista, Marco Castoldi - in arte Morgan - si è visto notificate dall’autorità giudiziaria un decreto di citazione diretta a giudizio per i reati di resistenza e ingiurie a pubblico ufficiale. I fatti risalgono a circa due anni fa, più precisamente al giorno in cui l’artista provò a opporsi all’esecuzione forzata dello sfratto dalla sua abitazione di via Adamello.

Altro processo in vista per Morgan, che al momento è accusato di stalking ed è chiamato a comparire davanti al gup Angela Colella: tale processo ha preso le mosse dalla denuncia di una collega di 32 anni con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, che a quanto pare si sarebbe conclusa in modo burrascoso. E quindi un’altra denuncia lo costringerà a comparire davanti al giudice nei prossimi mesi: ad avanzarla sono state del forze dell’ordine.

Morgan dovrà difendersi dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale con ingiurie all’indirizzo degli agenti: i fatti risalgono a giugno 2019, quando l’artista brianzolo aveva provato ad opporsi, davanti alle telecamere, allo sfratto della sua casa di Monza. In questo caso sarà difeso dall’avvocato Roberto Iannaccone.

