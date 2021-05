Sabina Began a Belve: "La droga? Fantastica: una volta ho preso talmente tanta cocaina che...". Racconto sconvolgente: come si è ridotta

29 maggio 2021 a

L’intervista di Sabina Began realizzata da Francesca Fagnani per Belve, il programma in onda in seconda serata il venerdì su Rai 2, si è distinta per la quantità di contenuti emersi, anche forti. A lungo la conduttrice ha affrontato il tema della droga, essendo la sua ospite predisposta a parlarne liberamente. “Il mio rapporto con la droga? Fantastico”, ha dichiarato la cosiddetta ‘Ape Regina’. La risposta ha destabilizzato un attimo Francesca Fagnani che poi, incuriosita, ha voluto approfondire la questione con una serie di domande.

“Mi sono divertita veramente tanto - ha spiegato Began - non posso dire che rimpiango quel periodo, mio drogavo e mi piaceva tanto. Era un periodo, poi non è che fossi proprio fuori. Cosa mi facevo? Cocaina e anche fumo, con quelli del teatro il fumo”, ha aggiunto sorridendo. Poi ha svelato di aver provato anche il crack e ha raccontato un aneddoto: “Una volta avevo preso talmente tanta cocaina che ero a tremila e non riuscivo a dormire, allora presi un sonnifero. Potresti anche morire in questi casi, ma non mi ha fatto nulla”.

Ovviamente nel corso dell’intervista non si poteva non parlare anche e soprattutto di Silvio Berlusconi: “Sono cinque anni che non lo sento, a volte penso che non mi dispiace, sono scappata da lui però l’ho amato tanto. Non c’è stato un giorno in cui non ho pensato a lui. Non ho mai avuto un uomo dopo Silvio, neanche un flirt, da più di dieci anni. Adesso? Lo abbraccerei”.

