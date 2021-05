Non è l'arena, Enrico Mentana gela Massimo Giletti: "Cosa farò dopo il tg?", secondi di imbarazzo

31 maggio 2021 a

a

a

"Hai presente gli umarell?". Enrico Mentana risponde a Massimo Giletti con una domanda, lasciando il padrone di casa di Non è l'arena in imbarazzo per qualche secondo. Il direttore del TgLa7 è ospite in studio, per una intervista a tutto tondo che ci conclude con una battuta fulminante. "Voi sapere cosa farò quando non farò più il tg? Sai chi sono gli umarell?", è la provocazione di Mentana. Non ci crede nessuno, e Giletti con un sorriso divertito ribatte: "Speravo che tu dicessi l'allenatore dell'Inter, visto che è andato via Antonio Conte. Poteva essere una bella idea per un appassionato come te". "Oltretutto sarebbe un risparmio enorme", taglia corto con sonora risata ancora Mentana.

"Superato pure il Pd". Mentana incorona la Meloni: sondaggio mortale per il Pd, ecco le cifre ribaltano il quadro politico

In precedenza, i due colleghi hanno parlato di tutto, spaziando dalla politica (Giorgia Meloni e lo spazio a destra, il dualismo tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio dentro il Movimento 5 Stelle) alla cronaca, anche quella più drammatica e recente come la strage della funivia Stresa-Mottarone, con il crollo di una cabina che domenica scorsa ha provocato la morte di 14 dei 15 passeggeri a bordo.

"Ha spazzato via la retorica del post-Covid, dell'andrà tutto bene, questa lezione non ci è entrata tanto dentro", suggerisce Giletti. "Secondo me sarebbe successa uguale anni fa, non c'è un surplus di rapacità o cattiveria a causa della pandemia". "Ma non ci può essere stato il terrore di nuove chiusure?", domanda ancora Giletti. "Forse questo è stato un surplus, ma è umano: viviamo in un Paese che ha conosciuto truffe, soverchierie e criminalità organizzata di ogni tipo".

"Una delle persone che disprezzo di più al mondo". Rubio fuori controllo: vomita insulti su Mentana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.