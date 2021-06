Non è l'Arena, Filippo Facci e la fucilata a Luca Telese: "Non conduci più, fattene una ragione". Retroscena: chi lo ha fatto fuori da La7

02 giugno 2021 a

La notizia è di qualche settimana fa: su La7, a In Onda - la trasmissione che durante l'estate sostituisce Otto e Mezzo e Lilli Gruber - quest'anno non ci sarà Luca Telese, che da anni faceva coppia con David Parenzo. Sostituito da Concita De Gregorio, la quale andrà a plasmare, con Parenzo, una delle coppie più rosso-spinto della tivvu italiana. Quando era uscita la notizia, l'addio di Telese fu spiegato con il prendere parte a un nuovo progetto televisivo che lo avrebbe impegnato a tal punto da non poter partecipare a In Onda. Ma Il Tempo, oggi, fornisce una versione differente.

"A pensar male si fa peccato ma molte volte ci si azzecca", si legge sul quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis. Dunque, si ricorda la stoccata del nostro Filippo Facci proprio contro Telese, nel corso dell'ultima puntata di Non è l'Arena di Massimo Giletti, sempre su La7: "Fattene una ragione, non conduci più". E Il Tempo prosegue: "In effetti l'editore de La7, Urbano Cairo, lo ha veramente fatto fuori dal programma estivo". Insomma, fatto fuori. Una scelta editoriale e non personale dello stesso Telese.

Sempre Il Tempo parla di "una scelta editoriale che farà discutere, quella di virare smaccatamente a sinistra". Anche perché, prosegue l'articolo, "il duo Telese-Parenzo, per quanto orientato a gauche, garantiva comunque una certa equidistanza, almeno un dibattito". Ora, di dibattito non ce ne sarà. O meglio, nel caso se ne trovassero delle tracce, sarà una sorta di competizione selvaggia su chi sta più a sinistra tra Parenzo e Concita, la penna rosso rossissima ovviamente in forza a Repubblica.

