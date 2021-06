Chiara Ferragni, "fate attenzione al braccio". Vaccino, delirio complottista: la foto che scatena il delirio

03 giugno 2021 a

a

a

Per il 75esimo anniversario dalla nascita della Repubblica italiana, Chiara Ferragni ha deciso di festeggiare facendosi somministrare il vaccino anti-Covid. Nella giornata di ieri, mercoledì 2 giugno 2021, la Ferragni ha poi pubblicato una foto sui propri profili social che la ritrae con indosso una mascherina rosa, in procinto a ricevere la puntura. Nella descrizione, la fashion blogger ha scritto: "Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti".

Nella foto in questione, si vede chiaramente come il vaccino venga inoculato all'influencer sul braccio sinistro. In una storia su Instagram pubblicata poco dopo, il braccio che la Ferragni mostra è tuttavia quello destro. "Ma sono lati differenti o sbaglio?", scrive stupito uno dei follower. "No, non ti sbagli! Appena ovvio!" risponde un altro utente, aggiungendo: "Ma i fanatici del vaccino non si sentono offesi nel vedersi trattare e considerare come stupidi?", "Vero, ci stanno prendendo in giro!", gli da corda un altro commento. "I potenti non si vaccinano ma vogliono far vaccinare noi per iniettarci veleno!", deliravano altri.

"Perché vorrei essere sposato con Chiara Ferragni". Veleno puro di Fabio Volo: che umiliazione per Fedez

In realtà c'è una spiegazione molto più semplice, tuttavia non accettata dei "complottisi"". La foto del post in ospedale è stata scattata con la fotocamera posteriore dello smartphone, mentre la foto apparsa nelle storie dell'influencer è stata scattata con quella anteriore. Per questo motivo, la foto è risultata invertita e il braccio vaccinato sembra quello opposto, ma in realtà si tratta sempre di quello sinistro. Un semplice effetto ottico, innescato dalle diverse fotocamere del telefono. Ai più scettici però questa spiegazione non basta: "Effetto specchio della fotocamera. Più che altro è l'altezza del punto che è diversa...", "L'ho fatto sul braccio sinistro, quello senza il tatuaggio dei leoni", spiega Ferragni con una storia successiva, mettendo fine alle polemiche. Quando uno vuole vedere complotti ovunque.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.