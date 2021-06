L'Aria che tira, Myrta Merlino imbarazza Carlo Calenda: "Un pensiero per lei". In studio entra in scena l'oggetto impensabile

04 giugno 2021 a

Un simpatico siparietto quello che è andato in onda a L'Aria che tira su La7, nel salotto di Myrta Merlino. Ospite del talk mattutino nella parte finale del programma era Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco a Roma per le prossime Amministrative. "Abbiamo un pensiero per lei", ha detto la giornalista al termine dell'intervista. Poco dopo è arrivato in studio un estintore e la Merlino ha spiegato: "Così se va a fuoco un altro autobus a Roma c'ha l'estintore". L'aspirante successore di Virginia Raggi ha accettato sorridendo e ha detto: "Una roba di 5-600 chili tascabile, adesso finisco con la cervicale".

Il regalo della Merlino è arrivato dopo un tweet che Calenda ha pubblicato questa mattina scrivendo: "Sono appena andato a fuoco insieme a un autobus". Con tanto di foto col mezzo in fiamme. Nel corso della sua intervista, il leader di Azione ha avuto modo di parlare di diversi temi. Anche dell'importante ascesa di Giorgia Meloni, la presidente di Fratelli d'Italia. A tal proposito ha detto: "Lei è una bravissima politica, ma mi preoccupa il fatto che non ha avuto consistenti esperienze amministrative prima e per fare il Presidente del Consiglio devi aver avuto una grande esperienza".

Infine anche un appello per essere eletto: "Se vogliono rimettere la città a posto, i romani votino per me, visto che destra, sinistra e 5 Stelle l'hanno governata negli ultimi anni in cui è andata al macero". E una frecciatina all'attuale sindaca grillina: "A Roma abbiamo già i cinghiali, i gabbiani, le cornacchie, se vogliamo fare uno zoo... la colpa della Raggi è non aver fatto niente".

