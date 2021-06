Harry e Meghan, l'esperto di Corte accusa la coppia di aver pianificato l'addio a Buckingham Palace

05 giugno 2021 a

La coppia reale Meghan Markle e il Principe Harry, da qualche mese si è trasferita in America a Montecito (Santa Barbara, California), terra di vip hollywoodiani e star planetarie. Un addio, da Buckingham Palace, pieno di veleni e rancori. I due hanno dichiarato di essere stati spinti ad andarsene, ormai esausti dalla vita di corte. Harry ha anche lasciato intendere a chiare lettere di essersi sentito abbandonato dopo la morte della mamma Lady Diana, spingendolo nel turbine della droga e dell’alcol. Lei ha sostenuto di non essersi mai sentita a proprio agio nella Royal Family, accusando persino dei membri ‘ignoti’ di razzismo e narrando di essere stata sopraffatta dalla sempre ‘perfetta’ Kate Middleton in qualche occasione.

“Noi non volevamo andare via, siamo stati costretti per salvaguardare la nostra salute psicofisica”. Ma c’è chi crede che le cose non siano affatto andate così. Qualcuno sostiene proprio il contrario. E cioè che Meghan e Harry avevano già pianificato di abbandonare l’Inghilterra e che abbiano sfruttato i media per ‘auto’ scusarsi. Di questa tesi è convinto Phil Dampier, esperto delle dinamiche che si sviluppano nel perimetro di Buckingham Palace e dintorni.

"Incolpare altri reali e personale al loro servizio per giustificare ciò che è stato fatto sia stata una mossa studiata". Sono molte secondo Dampier le incongruenze di fondo. Ad esempio ha ricordato quando la coppia disse che voleva essere “finanziariamente indipendente” (gennaio 2020), salvo poi dichiarare mesi dopo di provare “delusione” perché le sono stati tagliati i fondi. "Meghan non ha mai avuto l’intenzione di rimanere tra i reali e tutto il can can messo in piedi è una scusa per come hanno deciso di agire”. Intanto i Duchi di Sussex a breve saranno, di nuovo papà e mamma. Dopo aver accolto Archie, loro primogenito nato due anni fa, stanno aspettando una bimba. Il termine del parto non è stato svelato ma a giudicare dal pancione della Markle e dalle notizie dei tabloid anglosassoni, la data del parto è molto vicina.

