Non è l'Arena, Francesca Pascale su Antonio Di Fazio: "Chi era, cosa ha fatto". Clamoroso ribaltone nel caso-Paola Turci?

Antonio Di Fazio, l'imprenditore finito in manette con l’accusa di aver narcotizzato e abusato sessualmente di una studentessa di 21 anni della Bocconi, è tornato al centro della discussione a Non è l'Arena su La7. Massimo Giletti, in particolare, si è soffermato soprattutto sulla presunta ossessione di Di Fazio nei confronti di una famosa cantante italiana, Paola Turci. Secondo alcune indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, il 50enne avrebbe anche "assunto un fantomatico ‘addetto alla comunicazione’, che sarebbe in realtà una persona ben introdotta negli ambienti della musica, al solo scopo di provare ad avere un contatto stretto con la donna”.

A tal proposito, Giletti ha fatto sentire un audio di Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi e amica della cantante, sul caso Di Fazio: "Paola non mi ha mai raccontato nulla e in realtà è stata una sorpresa anche averla sentita da lei stessa sui giornali". E ancora: "Mi ha detto di averlo sempre considerato un fan come tanti. Anche se insistente. Io non lo conoscevo". Poi ha aggiunto che l'imprenditore non ci avrebbe mai provato con Paola.

L'ossessione per la cantante - come riportato dal Giorno una settimana fa - è stata raccontata direttamente agli investigatori dal giovane che era stato ingaggiato ufficialmente per curare la ‘comunicazione’ di Di Fazio con un compenso di 10mila euro al mese. In realtà, però, non ci sarebbe stato alcun tipo di rapporto fra Di Fazio e Paola Turci. Neanche un incontro vero e proprio. A quanto pare l’imprenditore le avrebbe inviato cento rose rosse alla volta e si sarebbe presentato davanti al suo camerino con un bodyguard, ma la cantante non ci avrebbe fatto mai caso, tanto da non presentare neanche una denuncia.

