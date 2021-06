Giorgia Meloni, chat privatissima su Palazzo Chigi pubblicata da Myrta Merlino: la risposta lascia senza parole

10 giugno 2021 a

A L'Aria Che Tira l'attesissima Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia è stata ospite di Myrta Merlino su La7 nella puntata del 10 giugno. Un'ospitata annunciata già sui social dove la conduttrice ha pubblicato i messaggi privati scambiati con la Meloni. Nella chat le due si danno del "tu" mentre in televisione rigorosamente del "lei". "Ciao Giorgia, ti ricordo che domani se a L'Aria che Tira alle 12.50. Sei pronta???", è stata la domanda della Merlino.

Qualche ora dopo la replica: "Ciao Myrta, come stai? Certo, sono contenta di tornare". Una risposta che ha scatenato la curiosità della conduttrice che ha rincarato la dose: "E per la corsa a Palazzo Chigi sei pronta?", "Palazzo Chigi già fatto. Sono stata la scorsa settimana a trovare Draghi, ma ero a piedi non di corsa", ha commentato a sua volta la numero uno di Fratelli d'Italia ironica.

Durante la puntata, sempre in tema Palazzo Chigi, la Meloni ha parlato della contrarietà di Maria Elena Boschi nel vederla come presidente del Consiglio: "È motivo di vanto non essere nel cuore di Matteo Renzi e di Boschi, non sopporto che la Boschi sia impreparata e che menta. Considero Renzi e Boschi distanti anni luce dalla difesa degli interessi degli italiani, che ci diranno se si sentono più rappresentati da Fratelli d'Italia o da Italia Viva". Quindi, ha colpito dura la leader di Fratelli d'Italia, "pretendo che la Boschi sia preparata e se lo fosse non potrebbe dire che FdI non sia stata a favore del Recovery Fund, quindi la Boschi mente sul Recovery. Si inventano le cose. Dicono bugie". Insomma, la corsa per diventare successore di Mario Draghi non è accantonata. Ma come sempre la Meloni preferisce che la parola passi agli italiani, quindi meglio non sbilanciarsi.

