Mara Venier, il dramma della paralisi facciale: "Lo sapremo solo tra un mese", la peggiore delle conferme dal marito

Mara Venier si è sottoposta ad un intervento ai denti che non è andato bene e le ha causato la perdita di sensibilità a parte del volto. Dopo aver annunciato, causa Europei di calcio, che Domenica In di domenica 13 giugno non andrà in onda a parlare delle condizioni di salute della conduttrice è suo marito Nicola Carraro. L’ex produttore cinematografico racconta al settimanale Gente che la moglie ha avuto la possibilità di distrarsi poiché da poco ha festeggiato il compleanno del nipotino Claudio, e aggiunge: “Per fortuna il suo non è un problema invalidante, solo molto, molto sgradevole”.

"Mara ha perso totalmente la sensibilità a parte del viso, cosa che anche se non dolorosa, la costringe a parlare un po’ a fatica. Una sensazione sicuramente fastidiosa e un problema che non ha una risoluzione immediata", ha spiegato Carraro. La Venier si è dovuta sottoporre. Nicola Carraro, racconta che ci vorrà almeno un mese per capire se la conduttrice recupererà la sensibilità al volto e afferma: “Crediamo che si tratti di un nervo compresso, che ha bisogno di tempo per guarire. Se invece il nervo fosse stato lesionato sarebbe molto più complicato”.

A causa del problema di salute di Mara Venier, è sorto il dubbio in merito alla possibilità che la conduttrice possa tornare a Domenica In per le ultime due puntate. Lo stop di questa domenica potrebbe dare a Mara Venier modo di recuperare. Nicola Carraro non ha dubbi in merito e infatti afferma: “Le restano ancora due puntate da condurre e le farà senz’altro”.

