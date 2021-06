Flavio Briatore, l'attacco del "Fatto Quotidiano": "Frigna per lo yacht, ma ha un'amnesia"

13 giugno 2021 a

Dopo il generale Francesco Figliuolo ecco che la macchina del fango di Marco Travaglio colpisce Flavio Briatore. Nonostante lo Stato debba risarcire l'imprenditore per la confisca sbagliata dello Yacht, il Fatto Quotidiano preferisce rincarare la dose. "Dopo una vicenda lunga undici anni la Corte di Cassazione ha annullato per la seconda volta la confisca del "Force Blue", lo yacht di Flavio Briatore, al centro di un'inchiesta giudiziaria per un'evasione fiscale milionaria", è l'inizio dell'articolo.

Fin qui nulla di strano se non fosse che nel titolo si legge che "Briatore frigna". Il riferimento è all'intervista rilasciata qualche giorno fa al Corriere della Sera in cui l'ex team manager della Formula 1 raccontava i danni subiti ingiustamente e per i quali è ora nella black list con l'impossibilità di ottenere un mutuo: "C'è bisogno di una riforma della giustizia in Italia", chiedeva, evitata dagli investitori perché "terrorizzati dalla lentezza e dall'incertezza della giustizia".

Ed ecco che arriva la stoccata del quotidiano di Travaglio: "Briatore si descrive insomma come una vittima del sistema, ma sembra avere un'amnesia (lui dimentica, nell'intervista non gli viene ricordato). Nel racconto del calvario manca infatti un colpo di scena eclatante: nel 2018, cioè poco prima della seconda sentenza d'appello sul caso "Force Blue", il suo commercialista Andrea Parolini viene arrestato per aver provato a corrompere il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini, funzionario pubblico che si dilettava investendo in resort in Kenya, già condannato per corruzione in un'altra vicenda". E ancora sulla vendita dello yacht prima della decisione definitiva: "Flavio nell'intervista non se lo sa spiegare. Una ragione, forse discutibile ma legale, i giudici la danno nel provvedimento: la sua gestione era diventata così cara da provocare un danno allo Stato che non sarebbe stato compensato dalla vendita". Insomma, anche di fronte a una decisione della Cassazione, Travaglio e compagni preferiscono dare addosso a Briatore.

