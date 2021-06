Flavio Briatore, dopo la "piccola defaillance" a Baku interviene anche Elisabetta Gregoraci

05 giugno 2021 a

Flavio Briatore si è ripreso completamente dal lieve malore che ha accusato nella giornata di ieri, venerdì 4 giugno. Mister Billionaire è stato costretto a fare una sosta nell’infermeria del circuito di Baku, dove si è recato per assistere al Gran Premio dell’Azerbaigian. Infatti Briatore ha postato sul suo profilo Instagram diverse storie in cui mostrava piccole pillole della sua quotidianità all’interno del mondo della Formula 1, che ha vissuto per tanti anni da protagonista.

Poi, però, il noto imprenditore ha avuto una “piccola défaillance” come l’ha definita lui stesso. Stamattina, sabato 5 giugno, ha voluto rassicurare tutti con uno scatto che lo ritrae insieme a Stefano Domenicali, ex team principal della Ferrari: “Come vedete oggi sto alla grande. Grazie e buon sabato”. Tra i tanti messaggi ricevuti, spicca in cima quello di Elisabetta Gregoraci: l’ex moglie è notoriamente rimasta in ottimi rapporti con Briatore, con il quale condivide l’amore per il figlio Nathan Falco.

La Gregoraci, che di sicuro si sarà subito informata in privato sulle condizioni di Briatore, ha commentato il post dell’ex marito con l’emoji del braccio che indica forza e gli occhi a cuoricino. Tra l’altro i due sono stati visti di recente insieme a Forte dei Marmi: nessun ritorno di fiamma, come hanno insinuato alcune riviste di gossip, ma semplice convivenza civile e affettuosa per il bene del figlio.

